Elektrikli araçlara düşük hızda 'motor sesi' veren cihaz geliştirildi

31 Aralık 2022 Cumartesi, 11:09

Otomotiv markalarına 41 yıldır korna üreten Bursa'da kurulu bir firma, elektrikli araçların özellikle düşük hızlarda seyrederken çevresindeki yayaları ve sürücüleri suni motor sesiyle uyaracağı Akustik Araç İkaz Sistemi (AVAS) geliştirdi.

Kentte 1981'den beri faaliyet gösteren Seger AŞ'nin ürettiği AVAS cihazı, Türkiye'nin otomobili TOGG başta olmak üzere birçok elektrikli araçta kullanılacak.

İSTEĞE GÖRE SES SEÇİMİ

Elektrikli araç üreticilerinin isteği doğrultusundaki tonlamalarda dijital ses dosyası, AVAS cihazına yüklenecek. Araç üreticileri suni motor sesini değiştirmek isterse bunu yazılım üzerinden yapabilecek.

Firmanın kurduğu hattın yıllık 250 bin adet üretim kapasitesi bulunuyor.

Seger AŞ Genel Müdürü Tülin Tezer, firmanın asıl üretim kolunun elektrikli ve havalı korna olduğunu söyledi.

Tezer, yüzde 70 ihracat oranıyla çalıştıklarını, Bursa'dan 200 kişilik ekiple dünyaya ürün gönderdiklerini anlattı.

Yeni ürünler geliştirmek için AR-GE çalışmalarını sürdürdüklerini ve AVAS cihazını ürettiklerini bildiren Tezer şöyle devam etti:

"Yeni nesil bir akustik uyarı cihazı, elektrikli araçlarda kullanılan bir akustik ikaz cihazı.

Elektrikli araçlar çok sessiz. İçten yanmalı bir motor olmadığı için sadece elektrik motoruyla çalıştığı için çok sessizler. Bu sessizlik de aslında trafik ve yaya güvenliği için bir risk oluşturuyor.

Yayalar herhangi bir ses olmadığı için elektrikli aracın geldiğini fark edemiyorlar. Bu eksiklikten dolayı doğmuş bir ürün. Elektrikli araçlarda aracın geldiğinin fark edilmesi için bir sese ihtiyaç duyulmuş.

Daha sonrasında da bu riski ortadan kaldırmak için bu regülasyonlar altında gerekli olarak tanımlanmış ve bu akustik uyarı sistemi elektrikli araçlarda kullanılması zorunlu hale gelmiş. Biz de kornadaki 40 yıllık üretim ve tasarım birikimimizi AVAS'a yönlendirdik."

TÜRKİYE'DE ÜRETİM

Tezer, bu konuda yaklaşık 5 yıldır çalıştıklarını, elektrikli araçlarda kullanılmak üzere seri üretim koşullarını hazırladıklarını anlattı.

Bir hat tasarladıklarını dile getiren Tezer, "Bu hattın tasarımı, ürünün tasarımı tamamen Seger'in ekibiyle yaratıldı ve böyle bir ürün ortaya çıktı.

Türkiye'de şu anda AVAS üretimi yapan başka bir üretici yok. Biz bu konuda aslında elektrikli araçlarda kullanılması zorunlu olan ve ithal edilmesi gereken bir ürünü böylelikle yerlileştirmiş olduk" ifadesini kullandı.

Tezer, AVAS'ın çalışma sistemi hakkında şöyle bilgi verdi:

"AVAS, çalışırken veya 30 kilometre hıza ulaşıncaya kadar aracın hızlanmasına paralel olarak suni bir motor sesi ya da herhangi bir ses üretebiliyor. Aslında bizim ürünümüz bir yerde de aracın sesi konumunda. Bu ses dosyası müşterilerimiz tarafından oluşturuluyor ve Seger'e veriliyor.

Biz de bu sesi işliyoruz ve aracın hızlanmasına veya yavaşlamasına paralel olarak bu ses cihazdan çıkıyor. Bu sesler müşterinin isteklerine göre değişebilen sesler de olabilir. Bu tamamen müşterinin özel isteği kapsamında."

Tezer, AVAS'ın aracın geri manevra sırasında da uyarı sesi verdiğini, vasıtanın kullanım süresi boyunca farklı seslerin de bu cihaza yüklenebileceğini sözlerine ekledi.