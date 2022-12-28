Elektrikli Honda EM1-e Milano'da sergilendi

28 Aralık 2022 Çarşamba, 11:21

Geçen yılın sonunda Honda, 50 ve 125cc modellerine eşdeğer üç yeni elektrikli model üzerinde çalıştığını duyurdu.

Daha güçlü başka bir elektrikli motosiklet serisiyle de önümüzdeki üç yıl içinde hepsinin piyasada olacağı bildirildi.

Honda'nın modele verdiği EM1-e adından anlaşılacağı üzere motosiklet 'Elektrikli Moped' (EM) olarak pazarlanacak.

Mopedler, kentte kolay ve eğlenceli bir ulaşım şekline ihtiyaç duyan genç müşterilere yönelik tasarlanıyor.

Bu yeni modelin maksimum hızı 40 km/sa ve sürüş mesafesi 40 km'nin üzerinde olacak.

Honda EM1-e'nin en dikkat çeken özelliği ülkemizde de satılan Silence S01 modeli gibi kolay çıkarılabilir bir bataryaya sahip olması.

Bu sayede motosiklet park edildikten sonra batarya çıkarılıp başka bir yerde şarj edilebiliyor.

REKABETÇİ FİYAT

EM1 e, Honda'nın 2021'in ortalarında Çin'de satmaya başladığı U-Go modelinin neredeyse aynısı.

U-Go modeli Çin'de 985 Euro'dan başlayan rekabetçi fiyatlarla satılıyor.

Bu da EM1-e'nin Avrupa'ya uygun bir fiyatla gelme ihtimalini güçlendiriyor.