Elektrikte kesinti, doğalgazda bağlantı sorunu: Şikâyet sayısı 165 bini aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan 2025 yılı faaliyet raporunda, elektrik başta olmak üzere doğalgaz, akaryakıt, LPG ve şarj istasyonlarına ilişkin yurttaş şikâyetleri detaylandırıldı. Rapora göre, 2025 yılında tüm başvuru kanalları üzerinden (CİMER dahil) toplam 165 bin 421 şikâyet kuruma iletildi.

ELEKTRİK ŞİKÂYETLERDE İLK SIRADA

Verilere göre elektrik sektörü, 118 bin 673 başvuru ile toplam şikâyetlerin yüzde 71,7’sini oluşturdu. Elektriği 38 bin 832 şikâyet (yüzde 23,5) ile doğalgaz sektörü takip etti. Petrol sektörü 2 bin 147 başvuru (yüzde 1,3) ile üçüncü sırada yer alırken, araç şarj hizmetleri bin 24 şikâyet (yüzde 0,6) ile dördüncü oldu. LPG ise 430 başvuru (yüzde 0,3) ile en düşük paya sahip sektör olarak kaydedildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ BAŞLICA SORUN

Türkiye genelinde 21 şehir içi elektrik dağıtım bölgesinde hizmet özel sektör tarafından sunuluyor. Dağıtım altyapısına her yıl yüksek tutarlı yatırımlar yapıldığı belirtilmesine rağmen kesintiler devam ediyor.

Rapora göre elektrik piyasasında dağıtım faaliyetlerine ilişkin şikâyetlerde en yüksek oran yüzde 44,4 ile enerji kesintilerinden kaynaklandı. Bunu yüzde 8,7 ile voltaj dalgalanmaları ve yüzde 8,4 ile yatırım ve ilk bağlantı süreçlerine ilişkin şikâyetler izledi.

DOĞALGAZDA BAĞLANTI ŞİKÂYETLERİ ÖNE ÇIKTI

Raporda, doğalgaz sektörüne ilişkin 38 bin 832 şikâyetin işleme alındığı belirtildi. Bu alanda en fazla şikâyet yüzde 52 ile bağlantı ve servis hatlarıyla ilgili olurken, yüzde 7’lik bölüm ise servis kutusu konularına ilişkin başvurulardan oluştu.

Enerji sektörüne yönelik şikâyetlerin dağılımı, hizmet kalitesi ve altyapı süreçlerinin yurttaş nezdinde en çok tartışılan başlıklar arasında yer almaya devam ettiğini ortaya koydu.