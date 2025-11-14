Elektronik cihazlarda büyük fiyat artışı yolda!

Samsung Electronics, kasım ayında belirli DDR5 bellek çiplerinin fiyatlarını eylül ayına kıyasla yüzde 60’a varan oranlarda artırdı.

DDR5 ÇİPLERİ YAPAY ZEKÂ SUNUCULARININ TEMEL BİLEŞENİ

DDR5 modüller, yapay zekâ işleme kapasitesi yüksek sunucuların vazgeçilmez bileşenleri arasında yer alıyor. Küresel veri merkezi yatırımlarındaki artış, bu ürünlerde ciddi bir arz açığına yol açtı.

FİYAT ARTIŞI SUNUCU ÜRETİCİLERİNİ ZORLUYOR

Fusion Worldwide Başkanı Tobey Gonnerman, büyük veri merkezi şirketlerinin artık yeterli ürün temin edemeyeceklerini “kabul etmek zorunda kaldıklarını” belirtti. Samsung’un 32 GB DDR5 modülleri Eylül’de 149 dolar iken kasım ayında 239 dolara yükseldi. 16 GB ve 128 GB DDR5 modülleri yüzde 50 artış yaşarken, 64 GB ve 96 GB modüllerine yüzde 30 zam geldi.

PANİK ALIMLARI VE ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Bellek çipi darlığı o kadar şiddetli ki bazı müşteriler stok yapmaya başladı. Çin’in önde gelen çip üreticisi SMIC, bellek sıkıntısı nedeniyle diğer çip türlerindeki siparişleri de ertelemek zorunda kaldı. Xiaomi ise yükselen bellek fiyatlarının akıllı telefon üretim maliyetlerini artırdığını açıkladı.

SAMSUNG’UN PAZAR GÜCÜ ARTIYOR

Samsung, son yıllarda yapay zekâ çiplerinde rakiplerinin gerisinde kalmış olsa da bellek alanında güçlü fiyatlama gücü kazanmış durumda. KB Securities’ten Jeff Kim, Samsung’un pazar gücünün SK Hynix ve Micron’un önünde olduğunu belirtiyor. TrendForce analisti Ellie Wang ise Samsung’un ekim-aralık döneminde sözleşmeli fiyatları yüzde 40-50 artırabileceğini, bu oranın sektör ortalaması olan yüzde 30’un üzerinde olduğunu vurguluyor.