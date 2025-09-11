Elektronik eşyaların fiyatı cep yakıyor: Gençlere bilgisayar da hayal

Üniversitelerde yeni akademik yıl başlamadan önce öğrenciler, elektronik cihaz krizinin gölgesinde kaldı. Bir yıl içinde bilgisayar ve tablet fiyatlarındaki hızlı artış, gençleri borçlanmaya, ikinci el pazarına yönelmeye ve taksit imkanlarını zorlamaya itti. Orta segment dizüstü bilgisayarlar 2021’de ortalama 7-8 bin TL iken, 2025’te 30 bin TL seviyesine dayandı. Geçen yıl 12-15 bin TL arasında olan fiyatlar, bu yıl 25-30 bin TL’ye yükseldi. Bu artış, bir öğrencinin aylık 3 bin TL olan KYK bursunun yaklaşık 10 katına denk geliyor ve gençlerin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamasını neredeyse imkansız hale getiriyor.

TABLET FİYATI ÜÇE KATLANDI

Tabletlerde de benzer bir fiyat artışı gözleniyor. 2021’de 2-3 bin TL civarında satılan modeller, 2025’te 10-12 bin TL’den başlıyor. Yani dört yıl içinde tablet fiyatları yaklaşık üç katına çıktı. Bu durum, öğrencilerin eğitim için temel bir araç olarak gördüğü cihazları bile bütçelerini zorlayacak seviyeye taşıdı.