Elinde En Çok Bitcoin Tutan 10 Şirket ve Bitcoin 'Servetleri'
Kripto para istatistikleri paylaşan CoinGecko'nun hazırladığı verilere göre elinde en çok Bitcoin bulunduran şirketlerin listesi...
Neredeyse artık tüm dünyadan milyonlarca insan kripto para birimini yatırım aracı olarak kullanıyor. Hatta ilgi o kadar yükseldi ki Orta Amerika’da bir ülke olan El Salvador, lider kripto para birimi Bitcoin’i (BTC) resmi para birimi ilan etti ve gelecekte bu paraların nasıl kullanılabileceğini gözler önüne serdi.
Webtekno.com'un haberine göre, teknoloji devleri başta olmak üzere dünya çapından birçok şirket de kripto paralara devasa yatırımlar yapıyor. İşte Kripto para istatistikleri paylaşan ve bir site olan CoinGecko'da yer alan verilere göre elinde en çok Bitcoin bulunduran şirketleri listesi...
MicroStrategy Inc. (ABD) – 129.218 Bitcoin (5 milyar 504 milyon 23 bin 759 dolar)
Tesla (ABD) – 48.000 Bitcoin (2 milyar 44 milyon 553 bin 703 dolar)
Galaxy Digital Holdings (Kanada) – 16.402 Bitcoin (698 milyon 641 bin 38 dolar)
Square Inc. (ABD) – 8.027 Bitcoin (341 milyon 909 bin 12 dolar)
Marathon Patent Group (ABD) – 4.813 Bitcoin (205 milyon 9 bin 104 dolar)
Hut 8 Mining Corp (Kanada) – 4.724 Bitcoin (201 milyon 218 bin 160 dolar)
Coinbase (ABD) – 4.483 Bitcoin (190 milyon 952 bin 797 dolar)
NEXON Co Ltd (Japonya) – 1.717 Bitcoin (73 milyon 135 bin 390 dolar)
Voyager Digital LTD (Kanada) – 1.239 Bitcoin (7 milyon 927 bin 182 dolar)
Riot Blockchain, Inc. (ABD) – 1.175 Bitcoin (7 milyon 200 bin dolar)
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