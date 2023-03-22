Twitter için beklenen 'doğrulama süreci' Blue için test ediliyor

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 11:19

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:19

Twitter hakkında pek çok yenilik haberi gündeme gelirken, şimdi Blue ücretli aboneliği için yeni bir kimlik doğrulama yönteminin test edildiği ortaya çıktı.

DOĞRULAMA YÖNTEMİ ŞU ANDA TEST AŞAMASINDA

Uzun bir süredir sahte hesaplarla mücadele eden Twitter, bunun önüne geçemiyordu. Hatta konu hakkında Türkiye'de de oldukça sorun yaşayan platfrom, ücretli abonelik sistemi için kullanıcıların kimliklerinin ön ve arka yüzlerini çekmesi gerektiği ve bunun yanında özçekim olarak da doğrulamayı tamamlayacağı bir sistem üzerinde çalışıyor.

Benzer bir sistemi benimseyen Meta'ya bağlı Facebook ve Instagram, bu yöntemi hesabı ele geçirilen kişilerin hesaplarını geri almak için kimliklerini doğrumak amaçlı kullanılıyor.

Twitter Blue tarafında da bu amaçla kullanılması beklenen doğrulama yöntemi için kullanıcının süreci kimliğini ve kendi fotoğrafını çekerek tamamlaması gerekiyor.

Bu doğrulama süreci geçen hafta araştırma şirketi Watchful.ai tarafından fark edilmişti. Şu anda ABD'deki Twitter Blue aboneleri üzerinde test edilen özellik, ilerleyen gündelerde daha fazla kişiye ulaşabilir.