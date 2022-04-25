Elon Musk Twitter'a bir adım daha yaklaştı
Twitter Yönetim Kurulu'nun, Elon Musk'ın satın alma teklifini görüşmek için toplandığı ve satın alma görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği iddia edildi. ABD medyasında çıkan haberlere göre Musk, satın almanın finansmanıyla ilgili detayları Twitter yönetimine iletti.
Bir süre önce Twitter'ı satın almak için hisse başında 54.20 dolar karşılığında toplam 40 milyar doların üzerinde teklif yapan Elon Musk ve Twitter Yönetim Kurulu New York Times'ın iki kaynağa dayandırdığı habere göre teklifi değerlendirmek için masada müzakerele başladı.
Habertürk'te yer alan habere göre ismini vermek istemeyen bir kaynak, iki tarafın anlaşmanın mali süreçlerini ve potansiyel uzlaşı sonrası anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere detayları konuştuğunu iddia etti.
Başlangıçta satın almaya karşı mesafeli olan Twitter yönetiminin, Musk'ın finansman için harekete geçmesiyle yumuşadığı ve piyasadan hisseleri toplayarak şirket yönetimini ele alma ihtimali karşısında görüşmelere sıcak baktığı iddia ediliyor.
Musk'ın, yatırım bankası Morgan Stanley ve birkaç kreditörle birlikt 13 milyar dolarlık borç finansmanı, ek olarak Tesla'daki hisseleri karşılığında 12.5 milyar dolar krediyle birlikte 21 milyar dolarlık özsermaye finansmanıyla satın almayı gerçekleştirmeyi planladığı ifade edildi.
Analistler ise Twitter'ın hisse başına en az 60 dolar değerinde olmayan bir teklifi kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Geçen yıl şirketin gelirini ikiye katlayacağına ilişkin hedeflerin ardından Twitter hissesi 70 doların üzerine çıkarak rekor kırmış ancak hedefe ulaşma ihtimalinin azalmasıyla hisselerin değeri 48 dolara kadar inmişti.
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