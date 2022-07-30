Elon Musk'tan yeni enflasyon tahmini
Milyarder iş insanı Elon Musk, enflasyonun düşme eğiliminde olabileceğini ve Tesla üretiminde kullanılan emtianın fiyatının yukarı değil de aşağı doğru eğilim gösterdiğini belirtti.
Musk, bir Twitter kullanıcısının Tesla fiyatlarının artıp artmayacağı yönündeki soruya karşılık olarak "Kesin bir şey söylemek için çok erken" dedi.
Musk geçtiğimiz hafta şirketin finansal sonuçlarıyla ilgili yapılan bir toplantıda “Enflasyonun bu yıl sonuna doğru gerileyeceğini ve emtia fiyatlarının aşağı yönlü bir trende ilerleyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuşmuştu.
Musk yine de bu görünüme ihtiyatlı yaklaşılması gerektiği konusunda uyarırken enflasyonun negatife dönmesi durumunda daha önce fiyatlarını artıran Tesla’nın indirime gidebileceğini belirtmişti.
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