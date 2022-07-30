Elon Musk'tan yeni enflasyon tahmini

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 07:00

Tesla'nın patronu Elon Musk, enflasyonun aşağı yönlü bir trende girebileceğini emtia fiyatlarının da aşağı yönlü hareket ettiğini belirtti.



Musk, bir Twitter kullanıcısının Tesla fiyatlarının artıp artmayacağı yönündeki soruya karşılık olarak "Kesin bir şey söylemek için çok erken" dedi.

Musk geçtiğimiz hafta şirketin finansal sonuçlarıyla ilgili yapılan bir toplantıda “Enflasyonun bu yıl sonuna doğru gerileyeceğini ve emtia fiyatlarının aşağı yönlü bir trende ilerleyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Musk yine de bu görünüme ihtiyatlı yaklaşılması gerektiği konusunda uyarırken enflasyonun negatife dönmesi durumunda daha önce fiyatlarını artıran Tesla’nın indirime gidebileceğini belirtmişti.