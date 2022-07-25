Elon Musk, 'yakın dostunun eşi ile yasak aşk yaşadığı' iddialarına yanıt verdi
ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, Google'ın kurucu ortağı ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Sergey Brin'in boşanma sürecindeki eşi Nicole Shanahan ile gizli bir birliktelik yaşadığı iddia edildi. Musk, iddialara yanıt verdi.
Wall Street Journal'ın haberine göre, Tesla'nın patronu Elon Musk, Sergey Brin'in boşanma sürecindeki eşi Nicole Shanahan ile kısa süreli bir ilişki yaşadığını öne süren haberlere Twitter'dan cevap verdi.
Pazar günü geç saatlerde Twitter'dan paylaştığı iletisinde Musk, ABD'li iş insanı Brin ile arkadaş olduklarını ve boşanma sürecindeki eşi Shanahan ile de bir ilişkisi olmadığını öne sürdü.
"ROMANTİK BİR ŞEY YOK..."
Musk iletisinde, "Sergey ile ben arkadaşız ve dün gece bir partideydik! Nicole'u üç yılda sadece iki kez gördüm, her ikisinde de etrafımda birçok insan vardı. Romantik bir şey yok" ifadelerine yer verdi.
This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022
I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.
"YATIRIMLARINI SATMA TALİMATI VERDİ" İDDİASI
WSJ raporda ayrıca, Brin'in olayı öğrendikten sonra danışmanlarına, Musk'ın şirketlerindeki kişisel yatırımlarını satma talimatı verdiğini öne sürmüştü.
Haberde bu yatırımların ne büyüklükte olduğu veya herhangi bir satış yapılıp yapılmadığının belirlenemediği bildirilmişti. Brin'in avukatlarından biri, Wall Street Journal'a konuşmayı reddetti ve Shanahan da gazeteden gelen yorum taleplerine yanıt vermedi.
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