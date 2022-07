Elon Musk, 'yakın dostunun eşi ile yasak aşk yaşadığı' iddialarına yanıt verdi

Wall Street Journal'ın haberine göre, Tesla'nın patronu Elon Musk, Sergey Brin'in boşanma sürecindeki eşi Nicole Shanahan ile kısa süreli bir ilişki yaşadığını öne süren haberlere Twitter'dan cevap verdi.

Pazar günü geç saatlerde Twitter'dan paylaştığı iletisinde Musk, ABD'li iş insanı Brin ile arkadaş olduklarını ve boşanma sürecindeki eşi Shanahan ile de bir ilişkisi olmadığını öne sürdü.

Musk iletisinde, "Sergey ile ben arkadaşız ve dün gece bir partideydik! Nicole'u üç yılda sadece iki kez gördüm, her ikisinde de etrafımda birçok insan vardı. Romantik bir şey yok" ifadelerine yer verdi.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.