Emekçi perişan oldu: Ücret ve aylıklar buhar olup uçtu

Yayınlanma: 05.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2023 - 04:00

Enflasyon işçi, memur ve emekliyi perişan etti.

Memur ve memur emeklisine bu yılın ikinci yarısında yüzde 6 toplusözleşme zammı yapıldı. 5 ayda maaşlar yüzde 27.65 oranında eridi. Asgari ücrete yapılan yüzde 34’lük zam ise yüzde 33.65 olan 5 aylık enflasyon karşısında buhar oldu. Büyük bölümü 7 bin 500 lira civarında aylık alan işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin hali ise perişan.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, gerçekleşen enflasyonun memurlara maaş zammı olarak yapılan artışın 4.5 katına ulaştığına dikkat çekti. Ortalama memur maaşının sosyal yardımlar da dahil edildiğinde 25 bin 500 TL olduğuna işaret eden Kahveci, “Buna göre memur maaşları geride kalan 5 ayda aylık 7 bin 50 TL eridi. Memurlarımızın alım güçlerinin haziran ayı seviyesine getirilmesi için bile en az 7 bin 50 TL artması gerekiyor” dedi. Kahveci, aralık enflasyonu ile birlikte erimenin daha da büyüyeceğini ve kamu çalışanları ile emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların şiddetlenerek süreceğine dikkat çekerek, “Her dönem yaşanan bir gerçek var ki o da memur maaşlarına yapılacak artışların enflasyon hedefinin bile gerisinde kalmaya başlamasıdır. Buna göre toplusözleşme görüşmeleri sonucunda kararlaştırılan maaş artışları bir zam olmaktan çıkmış, yalnızca önden enflasyon ödemesi haline gelmiştir” dedi.