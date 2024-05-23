Emekçi sokakta

Ekonomi yönetiminin tasarruf genelgesine karşı Türkiye KamuSen üyeleri, “Emekten tasarruf olmaz” diyerek tüm Türkiye’de eşzamanlı eylemler düzenledi.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 23.05.2024 - 04:00
Emekçi sokakta
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İzmir’deki eylemde konuşan Türkiye Kamu Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin tasarruf tedbirlerine dayanacak gücü olmadığını belirterek ülkedeki ekonomik şartlar karşısında tasarruf değil, bir an önce ek tedbirler alınarak memur ve emeklilerin rahatlatılması gerektiği vurguladı.


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