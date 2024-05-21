Böyle mi tasarruf yapılıyor? Devletin paraları işte böyle boşa gidiyor!

Yayınlanma: 21.05.2024 - 14:21

Güncelleme: 21.05.2024 - 14:21

MK Haber TV’nin cuma akşamı yapılan yayınında katılımcılar, kamuda tasarruf tedbirlerini tartıştı.

Gizem Fidan’ın sunumuyla ekrana gelen ‘Gecenin Tartışması’ programının konukları arasında Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur da vardı.

Burçin Şahindur, kamuda tasarrufun araba modelleriyle, araç sayılarıyla tartışılmasının yanlış olduğunu anlattı, “Bu tam da iktidarın kurmak istediği algı yönetimi işte. Oysa arkadan milyar dolarlar kaybediliyor. Yanlış projelerle, usülsüz hamlelerle… Üç beş arabayla, Diyanet İşleri Başkanı’nın makam aracıyla yapılmak istenen tam da bu” dedi.

İPTALİN ARKASINDA SKANDAL HESAP HATASI

İktidara yakınlığı sayesinde devleten büyük hibeler alan, Tank Palet Fabrikası’nı kamuoyundaki tüm itirazlara rağmen satın alan BMC’nin yarı hissesi önce Katarlılara satıldı.

Bununla yetinmeyen Ethem Sancak, elindeki yüzde 50.1’lik hisseyi de Fuat Tosyalı’nın sahibi olduğu Tosyalı Holding’e satıp aradan sıyrıldı.

Patronaj değişse de şirketin iş yapma şekli değişmedi. Burçin Şahindur, Tosyalı-Katarlı yönetimindeki BMC’nin Sakarya Karasu’da daha önceden başlayan askeri motor fabrikası projesinin, 2022 yılında durdurulmasının perde arkasını anlattı.

BMC’nin CEO’su Murat Yalçıntaş, o dönemde yatırımın iptal edilmesini “Karasu’da başlayan yatırım BMC açısından fizibl değil. Orada, yani yakın çevrede bir savunma sanayi kümelenmesi yok. Dolayısıyla Karasu’da üretimin maliyeti yüksek olur” diye açıklamıştı. Oysa Burçin Şahindur, iptalin aslının bir skandaldan kaynaklandığını açıkladı.

OKSİTLENMEYİ HESAPLAMAMIŞLAR…

O dönem Karasu’daki tesisin tamamlandığını, işlerin fabrikanın açılışına kadar geldiğini aktaran Burçin Şahindur, “Fabrikanın içine makinelerin konulacağı noktaya gelindi ve ne fark edildi biliyor musunuz? Karasu’da yüksek oksitlenmeden dolayı bir makine üç yıl çalışabiliyor. Üç yılın sonunda tank üretemeyeceğiniz makineler çalışamayacağı için yapılan o kadar yatırım boşa gitti. Bakın bu fabrika için 2 milyon 200 bin metrekare istimlak edildi, devletin hazinesinden para çıktı. Ve şu anda tüm yatırım boşa gitti” ifadelerini kullandı.

FABRİKANIN DEMİRLERİNİ HURDACIYA SATIYORLAR

Zararın boyutlarını gözler önüne seren Genç Parti Grup Başkan Vekili Burçin Şahindur, “Şimdi gidin Karasu’ya, yaptıkları fabrikanın metallerini hurda diye satıyorlar. Hani tasarrufa gidiyorlar ya, anlatmak istediğim işte buydu. Diyanet İşleri Başkanı’nın Audi’siyle, Cumhurbaşkanı’nın 40 aracıyla tasarruf olmaz. Yapılan bu yanlış yatırımı, geçmişte yapılan saçma sapan yatırımları konuşmuyoruz” dedi.

100 BİN KİŞİYE GELİR OLACAK YATIRIM ÇÖP OLDU

Karasu’daki fabrikada 5 bin işçinin istihdam edileceğinin söylendiğini belirten Şahindur, “İşin bir de istihdam kısmı var. 4 kişilik bir aile deseniz doğrudan 20 bin kişinin gelir elde etmesi demekti Karasu’daki fabrika. Bunun yan sanayisiyle, taşeronlarıyla birlikte 100 bin kişiyi etkileyen bir yatırım. Ve sadece oksitlenmeyi hesap edemedikleri için çöpe gitti. Bu kayıplar ne olacak, bu kayıpları yaratanların sebepsiz zenginleşmesi ne olacak? Önce yatırımların normalleşmesi gerekiyor. Bunları çözdükten sonra arabaların fazlalığını, uçakların fazlalığını falan konuşalım” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN BÜYÜK KONUŞMUŞTU

Söz konusu fabrikanın temelini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani atmıştı. Erdoğan coşkulu açılış töreninde “dev tesisimizin 2020’de hizmete girmesini bekliyoruz. Tesisin bütün üniteleriyle hizmete girdiğinde ülkemiz ekonomsiine senelik 5 milyar dolarlık bir katma değer oluşturmasını bekliyoruz. Kendi ihtiyaçlarımız haricinde katar başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı ülkesine yıllık 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz” demişti.