Emekçi ve emekliyi zor bir yıl bekliyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre asgari ücret yıllık olarak belirlendi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00
Emekçi ve emekliyi zor bir yıl bekliyor
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1 Ocak-31 Aralık 2024’te günlük brüt asgari ücret 666.75 lira oldu. Bunun aylık neti 17 bin 2 lira. Yaklaşık 8 milyon işçinin bir yıl boyunca bu ücretle geçinebilmesinin olanaksızlığına dikkat çekiliyor. Merkez Bankası’nın 2024 sonu için enflasyon tahmini yüzde 36. Buna göre 2024’ün sonunda TÜRK-İŞ’in açıkladığı açlık sınırı 20 bin liraya dayanacak. Yeni asgari ücret yıl ortasında ise açlık sınırının altında kalacak. Diğer yandan yeni açlık sınırı milyonlarca emeklinin içinde bulunduğu ağır geçim zorluğunu da ortaya koydu. Çünkü Aralık 2023 itibarıyla yaklaşık 10 milyon emekli en düşük aylık olan 7 bin 500 lirayı alıyor.



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Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

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