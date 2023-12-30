HKP'den asgari ücret protestosu: Sefalet ücretine hayır

Yayınlanma: 30.12.2023 - 23:31

Güncelleme: 30.12.2023 - 23:33

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 asgari ücretini 17 bin 2 lira olarak açıkladı. HKP üyeleri, yeni asgari ücrete tepki için Kızılay Karanfil Sokak’ta bir araya geldi.

“İşsizliğe, pahalılığa, zamma, zulme son” yazılı pankart ve “Sefalet ücretine hayır”, “Taksitle yaşayıp, borçlu ölüyoruz”, “Zam, zam, zam; ucuzluk ne zaman” yazılı döviz açılan eylemde konuşan HKP Ankara İl Yöneticisi Bayram Karkın, 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kaldığını belirtti.

Karkın, “AKP’giller’in uyguladığı halk düşmanı politikalar nedeniyle ortalama ücrete dönüşen asgari ücret bir kez daha patronların isteğine göre belirlendi. Açıklanan asgari ücret, değil dört kişilik bir aileyi, bekâr bir işçiyi dahi geçindirmeye yetmiyor. AKP’giller, patronlarla el ele vererek, sarı TÜRK-İŞ’i de yedeklerine alarak emekçi halkımıza zulüm politikalarını dayatıyor. Bunlardan vicdan, merhamet beklemek ölü gözünden yaş ummaktır” dedi.