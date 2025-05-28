Emekçiden iki talep: Adil komisyon, yaptırım gücü

Halen 22 bin 104 lira olan net asgari ücret, daha yılın ilk aylarında açlık sınırının altına indi. Türkiye’de yaklaşık 8 milyon işçi açlık sınırının altındaki bu ücretle kirasını ödemeye, geçinmeye çalışıyor. Büyük kentlerde ortalama kiralar 25-30 binlere ulaşmış durumda. İşçi tarafı daha yılın başında düşük belirlenen asgari ücrete karşı çıkmıştı. Daha fazla artış istemişti. Ancak iktidar kabul etmedi. İşçi şu anda da asgari ücrete artış yapılmasını talep ediyor. Asgari ücretteki artışı ise mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. 15 kişiden oluşan komisyonda hükümet tarafını 5, işveren tarafını 5, işçi tarafını da 5 üye temsil ediyor. Hükümet işverenlerle anlaştığı anda işçi tarafına gerek kalmadan yeni asgari ücreti belirliyor. İşçi tarafı bu duruma tepkili. Bu nedenle de önce mevzuatın değiştirilmesini, komisyonun yeniden düzenlenmesini talep ediyor.

2 TEMEL TALEP

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısında yaşananlara dikkat çekerek, kendilerinin rakamı bilmedikleri için bu toplantıya katılmadıklarını anımsattı. O zaman komisyon bu şekilde çalışacaksa bir daha katılmayacaklarını açıkladıklarına işaret eden Ağar, yasa ve yönetmelikte değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi. Ağar, şöyle devam etti.

“Biz öncelikle komisyon adil olsun istiyoruz. Bu komisyonun içinde diğer sendikalar, konfederasyonlar da olsun. Komisyonda işçi tarafının yaptırım hakkı olsun. İşveren ile hükümet anlaşıyor. Rakamı açıklıyor. Türk-İş orada tek başına. Yıllardan beri böyle. 6 kez anlaşma var. Gerisinde hep muhalif olmuşuz. Yaptırım hakkı olmadıktan sonra, bir şey yapamadıktan sonra muhalif olsan ne olacak ? Böyle bir komisyonun anlamı yok. İşveren ile hükümetin verdiği geçerli olacak olduktan sonra ne anlamı var ? Biz burada bir değişiklik yapılmadığı sürece bu toplantıya katılmayacağız. Öncelikle düzenleme yapılmasını istiyoruz.”

‘ALIM GÜCÜ HİÇ BU KADAR KÖTÜ DEĞİLDİ’

Yaklaşık 600-700 bin işçiyi kapsayan kamu sözleşmesinde de hükümetten hâlâ bir teklif gelmedi. İşçi tarafı şubat ayında taleplerini iktidara iletti. Şimdiye kadar 3 toplantı yapılmasına karşın hükümet teklifini masaya getirmedi. Ağar, iktidardan bir an önce teklifin gelmesini istediklerini söyledi. “Bayrama kadar bir gelişme olup olmayacağı” sorumuz üzerine Ağar, “Geç bile kalındı. Artık teklifin gelmesi lazım. İnsanlar sabırsızlanıyor. Haklılar da. Çünkü geçmiş yıllarda milletin alım gücü hiç bu kadar kötü değildi. Geçim sıkıntısı var. İnsanlar zorlanıyor. Kamuda sözleşme bir an önce sonuçlansın. İnsanlar da işine gücüne baksın. Alım gücündeki kötüleşme nedeniyle insanların kafası dalgın. Huzurlu bir çalışma için iyi bir ücret alınması gerekiyor” dedi.