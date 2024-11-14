Emekçiler olumsuz koşullarda çalışıyor

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 07:46

İstanbul Eyüpsultan’da KemerKent İnşaat Anonim Şirketi tarafından inşa edilen konut projesinde çalışan emekçiler olumsuz çalışma koşullarından şikâyetçi.

Emekçilerin barınmaları için sağlanan yerde yemekhanenin tavanından kirli su akıyor. Isınmak için kullandıkları elektrikli sobanın kablolarının telleri ise açıkta bulunuyor. Hijyen ve yetersiz beslenme sorunuyla mücadele eden işçilerin iş güvenliği ve işçi sağlığı koşulları da yetersiz. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Dev Yapı İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’ne ait projeyle ilişkin “Emekçiler barınma ve beslenme açısından ciddi sorunlar yaşıyor. Kaçak yabancı işçi çalıştırıyorlar. Çalışanların işçilik alacakları bile gasp edilmiş durumda” dedi.

İnşaat iş kolundaki iş cinayetlerinin oranına da dikkat çeken Demir, “Emekçiler evine ekmek götürebilmek için ailelerini ve çocuklarını geride bırakıp sırtında çantasıyla kent kent geziyor. Bu işçilerin yasal hakları gasp ediliyor. İşçilerin yedikleri yemeği kullandıkları suyu bile masraf olarak görüyorlar” ifadelerini kullandı. Yetkilere çağrıda bulunan Demir, iş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamaları başta olmak üzere emekçilerin taleplerinin dinlenmesi gerektiğini söyledi.