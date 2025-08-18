Emekçileri tehdit eden PTT'ye çağrı: 'Suça ortak olmayın!'

Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci teklifi de kamu emekçilerinin beklentilerinin çok altında kalınca, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonları iş bırakma kararı aldı. İş bırakma kararının ardından PTT, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın Genel Müdür Hakan Gülten ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan imzasıyla gönderdiği yazıda kamu emekçilerinin iş bırakma hakkının bulunmadığını iddia ederek çalışanları uyardı.

PTT’de örgütlenen KESK’e bağlı Haber-Sen, PTT Genel Müdürlüğü’nün amirlere alenen suç işleme talimatı verdiğini vurguladı. Sendika, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri ve BM İkiz Sözleşmeleri ile kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkının güvence altına alındığını hatırlattı. Bu uluslararası sözleşmelerin TBMM tarafından onaylandığını ve Anayasa ile çelişki olması durumunda uluslararası sözleşmelerin öncelikli uygulanacağını belirtti.

Haber-Sen, PTT yönetici ve çalışanlarına seslenerek, “Bu suça ortak olma, kanunsuz emirleri uygulama” dedi. Kanunsuz emirleri yerine getirenlerin de sorumluluktan kurtulamayacağını vurguladı.

Haber-Sen'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Suça ortak olmayın!

Kanunsuz emirleri yerine getirmeyin!

Başkanlar, Başkan Yardımcıları, Müdürler, Müdür Yardımcıları, Kurul ve Komisyon Üyeleri, Müfettişler, Avukatlar, Hukuk Müşavirleri… Yönetici olan/olmayan tüm PTT çalışanları!

Yüzlerce yıllık bilgi, birikim ve deneyim yok sayılıyor. Anayasa ve yönetmelikler ayaklar altına alınıyor. Kurumumuzdan hepimizin sorumluyuz. Ya kurumumuzu ve meslek onurumuzu koruyacağız… Ya da olana bitene seyirci kalacağız.

Liyakatsiz atamalarla kurum dışından getirilen yöneticiler, Anayasa ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde baskı uygulayarak, kurum kültürünü yok ediyor, PTT’yi siyasete alet ediyor ve kaynaklarını fütursuzca kullanıyorlar.

Siz kanunsuz talimatları yerine getirmek zorunda değilsiniz!

TCK Madde 137: Kamu hizmetlerinde çalışan kimse, üstünden aldığı emri yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak üstü emrinde ısrar eder ve bunu yazıyla yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: 657 sayılı Kanun/Madde 11 (Değişik: 12/5/1982-2670/4 md.) Devlet memurları kanun ve diğer mevzuata uymak, verilen görevleri yerine getirmek ve görevlerini doğru yürütmekle amirlerine karşı sorumludur.

Devlet memuru, amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu durumu amirine bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bunu yazıyla yenilerse, memur emri yapmak zorundadır; ancak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir şekilde yerine getirilmez; yerine getiren sorumluluktan kurtulamaz.

Amir durumunda olan devlet memurları: 657 sayılı Kanun/Madde 10 (Değişik: 12/5/1982-2670/3 md.) uyarınca görevli oldukları birimlerde kanun ve mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak, maiyetindeki memurları yetiştirmek ve kontrol etmekle yükümlüdür. Amir, maiyetindekilere hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır, yetkisini kanun ve mevzuat esaslarında kullanır. Amir, kanun ve kararnamelere aykırı emir veremez ve kişisel çıkar temin edecek talepte bulunamaz.

Kanunsuz ve konusu suç teşkil eden emirleri yerine getirirseniz, siz de sorumlusunuz!

Sendikamız, kanunsuz emirleri yerine getirmeyen çalışma arkadaşlarının haklarını savunmak için her türlü desteği vererek arkasında olacaktır. Sessiz kalanlardan da hesap sorulması için tüm yasal haklar kullanılacaktır.

Tekrar hatırlatıyoruz: Başkanlar, Başkan Yardımcıları, Müdürler, Müdür Yardımcıları, Kurul ve Komisyon Üyeleri, Müfettişler, Avukatlar, Hukuk Müşavirleri ve tüm PTT çalışanları, kanunsuz ve suç teşkil eden emirleri yerine getirmeyin! Baskılara boyun eğmeyin! Kanunsuz emir verenlerden bunu yazılı isteyin, sendikamıza bildirin.

Birlik olursak, hukuktan yana olursak kimse bizi yıkamaz!

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!