Emekçilerin direniş çadırı yakıldı
Adıyaman Besni’de maaşlarını alamayan ve kaçak olarak çalıştırıldıklarını iddia eden Mega Polietilen işçileri 21 gündür eylemde.
Geçtiğimiz hafta taşlı saldırıya
uğrayan emekçilerin bu haftada
fabrika önüne kurdukları direniş çadırı
ateşe verildi.
Konu hakkında Cumhuriyet’e konuşan Mega Polietilen işçisi Yunus Kabilay, polisin saldırganlara müdahale etmediğini ve işçilerin can güvenliklerinin olmadığını öne sürdü. Kabilay şöyle devam etti: “Olaydan sabah haberimiz oldu. Arabadan iner inmez kalabalık bir grup bize saldırdı. Polis o sırada arabadaydı. Saldırıya uğradığımız sırada patron Serkan ‘Gelenleri vurun, indirin’ diye emir veriyordu. Saldırganlar halen fabrikada.
"HUKUK PATRONA İŞLİYOR"
Polis fabrikanın içerisine müdahale edemeyiz orası özel mülk diyor. Zaten bu ilk değil. 10 gün önce de çadırımız taşlandı. Şikâyetçi olduk. Ancak hiçbir şey olmadı. Çünkü her zaman paranın gücü devreye giriyor. Hiçbir zaman işçinin yanında durulmuyor. Hukuk devamlı patronlara işliyor.”
İşçilerin örgütlü olduğu Birleşik
Tekstil İşçileri Sendikası (BİRTEKSEN) dün fabrikanın önünde basın
açıklaması düzenledi. Direnişin
başından beri patron Serkan
Özhan’ın işçileri tek tek arayıp
tehdit ettiğini öne süren sendika
başkanı Mehmet Türkmen, “Direnişe
katılmayan işçileri bile sırf akrabaları bu
direnişe katıldı diye tazminatsız işten
attılar. Sendikamıza üye olan işçilerin
e-devlet şifrelerini alıp sendikadan istifa
ettirdiler” dedi. Türkmen olaya şahit
olmasına rağmen işçilerin güvenliğini
sağlayamayan polisler hakkında da suç
duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
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