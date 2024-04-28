Emekçilerin direniş çadırı yakıldı

Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2024 - 04:00

Geçtiğimiz hafta taşlı saldırıya uğrayan emekçilerin bu haftada fabrika önüne kurdukları direniş çadırı ateşe verildi.



Konu hakkında Cumhuriyet’e konuşan Mega Polietilen işçisi Yunus Kabilay, polisin saldırganlara müdahale etmediğini ve işçilerin can güvenliklerinin olmadığını öne sürdü. Kabilay şöyle devam etti: “Olaydan sabah haberimiz oldu. Arabadan iner inmez kalabalık bir grup bize saldırdı. Polis o sırada arabadaydı. Saldırıya uğradığımız sırada patron Serkan ‘Gelenleri vurun, indirin’ diye emir veriyordu. Saldırganlar halen fabrikada.

"HUKUK PATRONA İŞLİYOR"

Polis fabrikanın içerisine müdahale edemeyiz orası özel mülk diyor. Zaten bu ilk değil. 10 gün önce de çadırımız taşlandı. Şikâyetçi olduk. Ancak hiçbir şey olmadı. Çünkü her zaman paranın gücü devreye giriyor. Hiçbir zaman işçinin yanında durulmuyor. Hukuk devamlı patronlara işliyor.”

İşçilerin örgütlü olduğu Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası (BİRTEKSEN) dün fabrikanın önünde basın açıklaması düzenledi. Direnişin başından beri patron Serkan Özhan’ın işçileri tek tek arayıp tehdit ettiğini öne süren sendika başkanı Mehmet Türkmen, “Direnişe katılmayan işçileri bile sırf akrabaları bu direnişe katıldı diye tazminatsız işten attılar. Sendikamıza üye olan işçilerin e-devlet şifrelerini alıp sendikadan istifa ettirdiler” dedi. Türkmen olaya şahit olmasına rağmen işçilerin güvenliğini sağlayamayan polisler hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.





