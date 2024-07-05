‘Emekçiye tefe tüfe, kendilerine açık büfe’

Yayınlanma: 05.07.2024 - 14:58

Güncelleme: 05.07.2024 - 14:58

Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (BÜRO-İŞ), emeklilere tatil adı altında KYK yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama verilmesini dün Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Hizmet Binası (Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü) önünde “Ranza”yla protesto etti. Basın açıklamasını, ranzanın üzerine oturan Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi yaptı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin “uydurma” olduğunu söyleyen Hamzaçebi, bu verilerin memur ve emekliyi daha da yoksullaştırdığını ifade etti. Hamzaçebi, “Haziran 2024 enflasyon oranlarının maaşlara yansımaması için elektrik, akaryakıt başta olmak üzere bir çok kalemi ilgilendiren zamlar ay sonunda açıklanmıştır. Yeni yapılacak zamlarla beraber altı ay daha cebimizi boşaltmaya devam edecekler” dedi.

‘MEMUR VE EMEKLİ, ENFLASYONUN ALTINDA EZİLDİ’

TÜİK ile ENAG’ın açıklamış olduğu verilerin arasındaki neredeyse yüzde 50’lik farka dikkat çeken Hamzaçebi, “Hiç kimse TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyonun üstünde bile zam alamıyor. Milyonlarca memur ve emekli yandaş ve yancı sendikaların Toplu Sözleşme Tiyatrosu sonucu enflasyonun altında ezilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

‘EMEKÇİYİ YOKSULLUKTA EŞİTLİYORLAR’

Ülkenin kaynaklarını zenginlerin, borçlarını ise yoksul emekçilerin bölüştüğünü söyleyen Hamzaçebi, “Bütçeden faize, rantiyeye, sermayeye, yandaşa kaynak aktarılmaya, gelir transferi yapılmaya devam ederken, alt gelir grubu ile üst gelir grubu arasında makas her geçen gün açılmaya devam ediyor. Üst gelir grubundan alt gelir grubuna transfer yapılması gerekirken emekçiler arasında gelir transferi yapılarak emekçiyi yoksullukta eşitliyorlar. Emekçiye gelince tefe-tüfe kendilerine gelince açık büfe” dedi.

‘EMEKÇİLER NASIL GEÇİNECEK?’

İki yıldır konut kiralarında uygulanan yüzde 25 artış sınırının kaldırılmasına da değinen Hamzaçebi, “Emekçinin almış olduğu yüzde 19,3 zammın kat kat üzerinde kiralara yüzde 70 zam yapacaklar. Emekçiler kirasını nasıl ödeyecek, nasıl geçinecek? İktidar, enflasyon, dezenflasyon, stagflasyon, manipülasyon, promosyon sarmalında depresyon yaşıyor” diye konuştu.

‘İKTİDARA DESTEK VERİRSENİZ, KARTONDA YATMAK ZORUNDA KALACAKSINIZ’

Emeklilere yönelik KYK yurtlarında ücretsiz konaklama verilmesine ilişkin de konuşan Hamzaçebi, “Kendileri yazlık ve kışlık saraylarda altın varaklı yataklarda konaklarken emekçiyi demir ranzalara reva görmek hak mıdır? Karı koca gidiş geliş, yeme içme yol masrafı 5 gün için en az 5 bin TL. Soruyoruz. Açlık sınırının altında maaş alan bir emekli tatil yapayım dese 5 gün sonra ne yiyip içecek?” dedi. Ranzanın üzerindeki kartonu alarak yere fırlatan Hamzaçebi, “Buradan kamu emekçilerini uyarıyoruz. Bu yandaş ve yancı sendikalar ile sermayenin güdümündeki iktidara destek verdiğiniz sürece yarın sizleri sokaklarda, kartonlar üzerinde yatmaya mecbur bırakacaklar” ifadelerini kullandı.