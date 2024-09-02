Emekli aylıkları ne kadar olacak: 4 farklı senaryo ortaya çıktı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:23

Güncelleme: 02.09.2024 - 09:23

Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre belirlenecek emekli zammı, şimdiden dört farklı tahminle gündemde.

Merkez Bankası ve ekonomistlerin beklentileri, emeklilerin cebine yansıyacak artışın yüzde 10.64 ile 19.77 arasında değişebileceğini gösteriyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın 2024 enflasyon tahmini yüzde 38 civarında.

Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocakta yüzde 10.64 zam yapılması bekleniyor.

Ancak, enflasyon yüzde 42'ye çıkarsa bu oran yüzde 13.84'e kadar yükselebilir.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Ağustos ayında yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43.31 olarak belirlendi.

Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 14.89 oranında zam alacak.

ANALİST TAHMİNLERİ

Reuters anketine göre 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 42.95 seviyesinde bekleniyor. Bu durumda, emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 14.60 olacak.

Aynı şekilde, AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin tahminleri de yüzde 14.52'lik bir zam oranını işaret ediyor.

ENFLASYON İŞARETLERİ

En yüksek tahmin ise Finansal Kurumlar Birliği'nin anketinden geldi. Yüzde 49.39 olarak öngörülen yıl sonu enflasyonu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.77 zam anlamına geliyor.

Şimdi gözler açıklanacak yeni enflasyon verilerinde. Emeklilerin ocak zammı bu oranlara göre netleşecek.

Ekonomistlerin bu tahminleri, emekliler için gelecek zammın ne kadar olacağına dair önemli ipuçları sunuyor.

Ocak ayında nasıl bir oranla karşılaşılacağı ise enflasyonun seyrine bağlı.