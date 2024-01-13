Emekli aylıklarında neler oluyor? Değişiklik bu aya yetişir mi? Prof. Dr. Aziz Çelik'ten emeklilere kötü haber: ' Başka bahara...'

Yayınlanma: 13.01.2024 - 11:44

Güncelleme: 13.01.2024 - 11:44

Prof. Dr. Aziz Çelik, Türkiye’nin en yakıcı gündemlerinden biri olan emeklilerin aylıklarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, emeklilik konusunda yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgi vermişti.

Yılmaz, milyonlarca emeklinin beklediği ek zamla ilgili olarak, “Emeklileri enflasyona ezdirmeme prensibimizden uzaklaşmış değiliz ve tüm gayreti sarf ediyoruz” demiş, yapılacak düzenlemede yılbaşı ve temmuz ayını birlikte değerlendireceklerini söylemişti.

Kirada yüzde 25 zam sınırıyla ilgili değerlendirme yapan Yılmaz, enflasyon düşünce gerek kalmayacağı mesajını verirken, kademeli emeklilik planına yönelik bir çalışma olmadığını kaydetmişti.

Yılmaz’ın bu sözlerini sosyal medya hesabından değerlendiren çalışma yaşamı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, “Meali: İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 50 gibi bir artış olmayacak” dedi.

Çelik, kademeli emeklilik konusunda verdiği bilgiyi ise “Meali: Adaletsizlik devam edecek. Kademeli emeklilik başka bahara” sözleriyle yorumladı.

8 MADDE SIRALADI

X hesabındaki bu paylaşımları öncesinde “Emekli aylıklarında neler oluyor?” başlıklı başka bir paylaşım yapan Prof. Dr. Çelik, şu maddeleri sıraladı:

"İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5510 sayılı yasa gereği Ocak 2024'te 6 aylık resmi enflasyon oranında (yüzde 37,6) artış yapılacak.

Bu artış 7. 500 TL (tamamlanan emekli aylığı) üzerine değil. Emeklilerin kendi kök aylıklarına yapılacak.

En düşük emekli aylığı halen Hazine tarafından 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Tamamlama sınırının yükselmesi için yasa değişikliği gerekiyor.

SIFIR ZAM RİSKİ!

Yasa ile tamamlama sınırı henüz yükselmediği için Ocak 2024'te kök emekli aylığı 5 bin 450 TL ve altında olan emekliler ve hak sahipleri sıfır zam alacak.

6.000 TL kök aylığı olan emeklilerin eline 8.256 TL geçecek (Yüzde 10) 500 TL kök aylığı olanlar 8.944 TL alacak (Yüzde 19,2) 7.000 TL kök aylığı olanlar ise 9.632 TL alacak (Yüzde 28,4)

Öte yandan emekli aylıklarının 6 aylık resmi enflasyondan daha fazla artırılması için de yasa değişikliği gerekiyor.

DEĞİŞİKLİK BU AYA YETİŞİR Mİ?

Yasa değişikliği nasıl yapılacak, tamamlama miktarı (en düşük aylık) nereye çekilecek, artışlar ne oranda olacak henüz belli değil!

Meclis 16 Ocak'ta açılacak. Emekli aylıkları 17 Ocak'ta ödenmeye başlıyor. Değişikliğin bu aya yetişmesi mümkün değil!

Belli olan aylıklarının Ocak 2024'te sefalet düzeyinde kalmaya devam edeceği!”



