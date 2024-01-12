Emeklilerin maaş zamları e-Devlet'te

Yayınlanma: 12.01.2024 - 16:44

Güncelleme: 12.01.2024 - 16:44

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37.57 zam oranına göre hesaplanmış maaş bilgileri e-Devlet uygulamasına yüklendi. Emekliler e-Devlet uygulamasında 4-A emekli aylığı bilgisi bölümünde, yeni maaşlarının tutarını ek ödemeleriyle birlikte görebiliyorlar.

Emekliler tahsis numaralarına göre yeni maaşlarını 17 Ocak’tan itibaren çekebilecekler. Ek zam yapılırsa, bir sonraki maaşa fark olarak yansıtılacak veya arada ek ödeme olarak verilecek.

Ekonomim’den Hüseyin Gökçe'nin yaptığı araştırmaya göre e-Devlet'te yer alan bilgilere göre maaşı 8 bin 700 lira olan bir emeklinin yeni maaşı 11 bin 868 liraya çıkarken, 16 bin 600 lira olan bir emeklinin maaşı ise 22 bin 841 liraya yükseldi. Maaşı 7 bin 500 liranın altında olup da 7500 liraya tamamlananlarda ise 7 bin 358 lira olan bir emeklinin yeni maaşı 10 bin 123 lira oldu.

Öte yandan kök maaşı daha düşük olup da 7500 liraya tamamlanan bir emeklinin yeni maaşı ise e-Devlet'te 8 bin 291 lira olarak görünüyor. Bu durumdaki emeklinin maaşına ise yüzde 10.5 oranında zam yapılmış oldu. Daha önce de ifade edildiği yasal düzenleme yapıldıktan sonra, bu durumdaki emeklilere ek ödeme yapılacak. Maaşı yeni dönemde de 7500 lira olarak görülen emekliler de bulunuyor.

SSK ve Bağkur emekli zamlarında iyileştirme yapılmasına yönelik çalışmanın ise Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Yılmaz, bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki "Orta Vadeli Program ve Makroekonomik Görünüm" programında, "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız" dedi.



NE OLMUŞTU?

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29,78'lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49,25 zam anlamına geliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı.

Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.