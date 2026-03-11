Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiye ücretleri ne kadar?

EMEKLİLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı için emekli maaşları özel olarak öne çekildi ve 14 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacak. Böylece emekliler hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini bayram öncesinde alabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2026'da Ramazan ve Kurban Bayramı için her bir ödeme 4 bin lira olacak; yıl içinde toplam 8 bin lira bayram ikramiyesi verilecek.