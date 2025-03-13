Emekli bayram ikramiyesi artışı Komisyon'dan geçti: Emekliler ne zaman ödeme alacak?

Yayınlanma: 13.03.2025 - 16:25

Güncelleme: 13.03.2025 - 17:23

Emeklilere yönelik 1000 liralık bayram ikramiyesi artışı, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

TÜİK'in enflasyon verilerine paralel olarak beklenen zammın gerisinde kalınırken, yaklaşık 16 milyon emekli ramazan ve kurban bayramı için toplam 8 bin TL'lik ikramiye alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin Meclis'ten geçtikten sonra emeklilerin hesaplarına yatırılacağını belirtmişti. Yasa AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek. Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET TABANLI ARTIŞ

2023 yılında 3 bin TL olarak verilen bayram ikramiyesi, yüzde 33,33 oranında yapılan zamla 4 bin TL'ye yükselecek. Bu artışla birlikte ikramiyenin asgari ücrete oranı yüzde 18 olarak kaldı. 2023 yılındaki zam da asgari ücretin yüzde 18'ine denk gelmişti.

Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı 2018’de yüzde 62 iken, 2024’te 3 bin TL'ye çıkarıldığında yüzde 18’e düşmüştü. Yapılan bu zamla birlikte emekli ikramiyesi, alım gücünde gerilemeye devam edecek.

YAPILAN ZAM ENFLASYONUN DA ALTINDA

Emekli bayram ikramiyesine yapılan yüzde 33,33’lük zam, TÜİK’in açıkladığı şubat ayında açıkladığı yıllık enflasyon oranı olan yüzde 39,05’in altında kaldı. Enflasyonun gerisinde kalan artış teklifi emekliler için yetersiz kaldı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL SORGULANIR?

Bayram ikramiyelerinin hesaplara geçip geçmediği SGK tarafından uygulamaya alınan e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi üzerinden sorgulanabiliyor.

Ayrıca emekli maaşının yattığı bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılıkla da öğrenilebiliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ile ilgili "Bayram 30 Mart'a denk geliyor. İlgili hafta pazartesi ya da cuma şeklinde olabilir" ifadelerini kullanmıştı.