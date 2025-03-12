Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması: 'Meclis'ten geçince...'

Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:00

Güncelleme: 12.03.2025 - 12:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Meclis'ten geçince hesaplara yatacak" diyerek, emekli bayram ikramiyelerinin ödenmesiyle ilgili süreci duyurdu.

KARAR MECLİSE SUNULDU

Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken, milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklisi bayram ikramiyesi ödemelerini bekliyordu. Emeklilere ramazan ve kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyesinin, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılması için yapılan düzenleme torba kanun teklifiyle Meclis'e sunuldu.

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri için yüzde 33,33 oranında bir artışla 4 bin TL olması beklenirken, Meclis'ten geçen yasayı Erdoğan'ın imzalaması ve sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YAPILAN ZAM YETERSİZ KALDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zam verilsin, ne kadar olacağı konusunda ekonomik dengelere bakıp çalışın" şeklinde bir talimat vermişti. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda konuşulan rakamlar, emeklilerin beklentilerinin oldukça altında kaldı. 2018 yılında 1.000 TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi, 2021 ve 2022'de 1.100 TL olarak uygulanmış, 2023'te 2 bin TL'ye, 2024'te ise 3 bin TL'ye yükseltilmişti. Ancak emekliler, maaşlara oranla daha yüksek bir ikramiye bekliyordu.

ARTIŞ ENFLASYON ORANININ ALTINDA

4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi yürürlüğe girdiğinde, ikramiyeye yüzde 33,33 zam yapılmış olacak. Bu zamla birlikte, ikramiyenin asgari ücrete oranı yine yüzde 18 olarak kalacak. 2023 yılında yapılan ikramiye zammı da asgari ücretin yüzde 18’ine denk geliyordu.

Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı, 2018’de yüzde 62 iken, 2024’te 3 bin TL'ye yükseldiğinde bu oran yüzde 18’e gerilemişti. Yeni yapılan zamla birlikte, emekli ikramiyesi alım gücünün gerisinde kalmaya devam edecek.

Emekli bayram ikramiyesine yapılan yüzde 33,33’lük zam, TÜİK'in şubat ayında açıkladığı yıllık enflasyon oranı olan yüzde 39,05'in altında kaldı. Bu durum, emekliler için yapılan artışın yetersiz olduğu görüşünü pekiştirdi.

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