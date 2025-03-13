Emekli ikramiyesi ve doğum yardımında değişiklik yolda: Yeni düzenlemeler Meclis'te!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:10

Güncelleme: 13.03.2025 - 10:10

AKP'nin Meclis'e sunduğu, emekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımı gibi sosyal destekleri içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.

Teklifte emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ve doğum yardımı sisteminin yeniden düzenlenerek, çocuk sayısına göre teşvik sağlanması öngörülüyor. Ayrıca kamu zararının önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının yarattığı hukuki boşluğun giderilmesi amaçlanıyor.

DOĞUM YARDIMI ARTIRILIYOR

Teklif, doğum yardımı tutarlarının artırılmasını ve ailelerin mali yükünün hafifletilmesini hedefliyor. Böylece doğurganlık oranının artırılması planlanıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIYOR

Ramazan ve kurban bayramında emeklilere verilen bayram ikramiyesi, 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltiliyor.

SPORCULARA DESTEK DÜZENLEMESİ

Olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporcuların beslenme, barınma ve yol giderlerini kapsayan düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının yarattığı hukuki boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

YABANCI PLAKALI ARAÇLARA YÖNELİK TEDBİRLER

Uluslararası taşımalarda yapılan ihlaller için kademeli para cezaları getiriliyor. Ayrıca, otoyol ücretini ödemeyen yabancı plakalı araçların, gümrük kapılarında ödeme yapmadan ülkeyi terk etmeleri engelleniyor.

PETROL PİYASASI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Vergi incelemesi sürecinde lisans devrini engelleyen tedbirin süresi bir yılla sınırlandırılıyor. Ayrıca, DHMİ personeline performans primi ödenerek döviz girdisinin artırılması ve personel maliyetinin azaltılması hedefleniyor.