Emekli ikramiyesi ve doğum yardımında değişiklik yolda: Yeni düzenlemeler Meclis'te!
Emekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımıyla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Teklifte sosyal desteklerin artırılması ve hukuki boşlukların giderilmesi amaçlanıyor.
AKP'nin Meclis'e sunduğu, emekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımı gibi sosyal destekleri içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.
Teklifte emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ve doğum yardımı sisteminin yeniden düzenlenerek, çocuk sayısına göre teşvik sağlanması öngörülüyor. Ayrıca kamu zararının önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının yarattığı hukuki boşluğun giderilmesi amaçlanıyor.
DOĞUM YARDIMI ARTIRILIYOR
Teklif, doğum yardımı tutarlarının artırılmasını ve ailelerin mali yükünün hafifletilmesini hedefliyor. Böylece doğurganlık oranının artırılması planlanıyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIYOR
Ramazan ve kurban bayramında emeklilere verilen bayram ikramiyesi, 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltiliyor.
SPORCULARA DESTEK DÜZENLEMESİ
Olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporcuların beslenme, barınma ve yol giderlerini kapsayan düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının yarattığı hukuki boşluğu doldurmayı amaçlıyor.
YABANCI PLAKALI ARAÇLARA YÖNELİK TEDBİRLER
Uluslararası taşımalarda yapılan ihlaller için kademeli para cezaları getiriliyor. Ayrıca, otoyol ücretini ödemeyen yabancı plakalı araçların, gümrük kapılarında ödeme yapmadan ülkeyi terk etmeleri engelleniyor.
PETROL PİYASASI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK
Vergi incelemesi sürecinde lisans devrini engelleyen tedbirin süresi bir yılla sınırlandırılıyor. Ayrıca, DHMİ personeline performans primi ödenerek döviz girdisinin artırılması ve personel maliyetinin azaltılması hedefleniyor.
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