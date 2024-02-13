Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:54

Güncelleme: 13.02.2024 - 09:54

Emeklilerin 2024 yılı zamlı maaşları belli oldu. Milyonlarca emekli ikramiye ödemelerinin ne kadar zamlanacağını merak ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımları atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

2023'te Kurban ve Ramazan Bayramı’nda 2 bin liradan toplam 4 bin lira olarak verilen emekli ikramiyesinde bu yıla ilişkin öne çıkan rakamlar belli oldu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ta yer alan habere göre, nisan ve haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışması netleşmeye başladı.

Emekli ikramiyeleri ile ilgili 4'er veya 5'er bin liradan toplam 8-10 bin lira ödenmesi çalışması öne çıkarken masada dört ayrı formülleri bulunuyor.

İşte emekli ikramiyelerinde zam formülleri:

İlk formüle göre emeklilerin yüzde 49,25'lik Ocak zammı ikramiyeye de yansıtılabilecek. Bu durumda ikramiye 3 bin lira seviyesine çıkarılabilecek ve emekliler 2 bayramda toplam 6 bin lira alabilecek.

Mevcut ikramiye : 2.000 TL

Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL

Artış oranı: yüzde 49,25

Yeni ikramiye: 3.000 TL

Toplam ikramiye: 6.000 TL

Bu formül uygulandığında ise 2023'te gerçekleşen yüzde 64.77'lik yıllık enflasyon oranı kadar artış yapılabilir. Bu durumda ikramiye 3 bin 300 lira seviyesine yükselirken, iki bayramda emeklilerin eline 6 bin 600 lira geçecek.

Mevcut ikramiye : 2.000 TL

Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL

Artış oranı: yüzde 64,77

Yeni ikramiye: 3.300 TL

Toplam ikramiye: 6.600 TL

Bu formülde ise emeklilerin ikramiye artışı için daha önce de uygulanan yüzde 100 artış yapılabilir. Bu durumda 2.000 TL olan ikramiye 4.000 TL'ye toplam ödenecek miktar ise 8.000 TL'ye çıkabilir.

Mevcut ikramiye: 2.000 TL

Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL

Artış oranı: Yüzde 100

Yeni ikramiye: 4.000 TL

Toplam ikramiye: 8.000 TL

Bu formül ise öne çıkan bir çalışma olarak duruyor. Burada rakamın yüzde 150 artırılarak Cumhuriyetin 100. Yılı için ödenen 5.000 TL'lik ikramiyeye yükseltilmesi söz konusu olacak. Böylece toplam ödenecek olan 10.000 TL ile ikramiye ödemesinin taban maaşı yakalaması da sağlanmış olacak. Böyle bir düzenleme yapıldığında her yıl artış için ayrıca yasa çıkartmak da gerekmeyecek. Yasada yer alacak "Toplam ikramiye tutarı uygulanan taban maaşa eşit olur" denildiğinde bu artışlar otomatik olarak da gerçekleşmiş olacak.

Mevcut ikramiye : 2.000 TL

Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL

Artış oranı: yüzde 150

Yeni ikramiye: 5.000 TL

Toplam ikramiye: 10.000 TL