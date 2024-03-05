Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Ramazan Bayramı için bekleyiş sürerken, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri SSK ve Bağkur emeklilerini meraklandırdı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 13:40
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
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Emekli ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyeleri için, "Hayırlı olsun. Yasa Meclis'ten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak" dedi.

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan tarihi itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyelerin 1-9 Nisan 2024 tarihleri aralığında hesaplarına yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.


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