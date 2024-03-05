Emekli ve emekçi ezildi: Yüksek enflasyon iki ayda ücret, aylık ve maaşlara gelen zammı yuttu

Yayınlanma: 05.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.03.2024 - 04:00

Beklentilerin üzerine çıkan enflasyon, emekli ve çalışanları ezdi. Ücret, maaş ve aylıklara gelen zamlar daha ikinci ayda eridi.

Milyonlarca memur ile memur emeklisi bu yılın başında yüzde 15 oranında toplusözleşme zammı aldı. İki aylık enflasyon yüzde 11.54 olarak gerçekleşirken memur ve emekli temmuz ayına kadar yüzde 3.46 ile geçinmek zorunda kalacak.

Yaklaşık 1 milyona yakın kamu işçisine ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 10 zam verilmişti. Bu zam da iki aylık enflasyon karşısında buhar oldu.

İktidar asgari ücreti ise yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya çıkarmıştı. Şubatta 16 bin 257 liraya ulaşan açlık sınırının önümüzdeki aylarda asgari ücretin üzerine çıkması bekleniyor. Sendikalar yılın ikinci yarısında asgari ücrette yeniden artış yapılmasını talep etmeye hazırlanıyor.

En düşük emekli aylığına yapılan zammın yarıya yakını da iki ayda uçtu. En düşük aylık olan 10 bin lira, açlık sınırı ile asgari ücretin de çok altında kaldı.

‘MAAŞ 60 BİN OLSUN’

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ücret artışları baskılanırken piyasadaki ürünlerin fiyat artışlarının ise devam ettiğini belirterek “Enflasyonu baskılayan tedbirle emekçi ve emeklilerimizin kayıpları engellenmeli, fiyat istikrarı sağlanmalıdır” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin yüzde 36 olduğunu, buna karşın memur ve emeklilere yapılması öngörülen toplam artışın kümülatif yüzde 26.5’te kaldığını belirtti. “Bu da maaşların yıl içinde resmi rakamlara göre bile yüzde 10 eriyeceğini gösteriyor” diyen Kahveci, “Bu dönemde memur ve emekli maaşlarındaki erimenin mutlak surette durdurulması gerek” dedi.

Maaş zamlarının iki ayda eridiğine işaret eden KESK, iktidarın “en düşük maaş” olarak ifade ettiği, eşi çalışmayan, 2 çocuklu emekçinin maaşının da 60 bin TL’nin üzerine çıkarılmasını talep etti.

