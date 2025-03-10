Yayınlanma: 10.03.2025 - 15:47

Güncelleme: 10.03.2025 - 15:47

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart’ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 30 Mart’tan önce hesaplara hesaplara yatacak.

Emekli ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltileceği açıklandı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını 4 bin TL'ye çıkarıyoruz" diyerek yapılacak artışı duyurdu.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamalarını dikkate alırsak, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.

İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken ödeme yapılan günler, tahsis numarasına göre farklılık gösterecek.