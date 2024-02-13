Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?

Yılda toplam iki kez verilen Emekli Bayram İkramiyesi ile ilgili araştırmalar başladı. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:39
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?
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Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar  yatacak?

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALIYOR?

Bayram ikramiyeleri sadece emeklilere değil dul, yetim aylığı alanlara dosya bazında hissesi oranında, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı, sürekli iş göremez geliri, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların yakınları olan hak sahiplerine de ödeneceğini söyleyebiliriz.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Önceki ikramiyelerin bayramdan bir hafta öncesinde yapıldığını biliyoruz. Geçen seneki uygulama şu yöndeydi.

SSK (4A) emeklilerinin ödeme günü;

17,18,19,20 olanlar bayramdan 7 gün önce,

21,22,23 olanlar bayramdan 6 gün önce,

24,25,26 olanlar bayramdan 5 gün önce,

Bağkur (4B) emeklilerinin ödeme günü;

25,26 olanlar bayramdan 4 gün önce,

27,28 olanlar bayramdan 3 gün önce,

Emekli sandığı (4C) emeklilerinin ödeme günü bayramdan 2 gün önce ödenmişti. Yine bu takvimle eş değer olacağını düşünmekteyim.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM TAHMİNLERİ

YÜZDE 20 ZAM

Emekli bayram ikramiyesi zam tutarı yüzde 20 olursa, mevcut ücret; 2.400 TL'ye yükselecek. Bu durumda; emekliler iki bayramda toplamda 4 bin 800 lira ikramiye alacak.

YÜZDE 30 ZAM

Emekli bayram ikramiyesi zam tutarı yüzde 30 olması durumunda, ikramiye tutarı 2.600 TL'ye yükselecek. Bu ihtimalde; emeklilere iki bayramda toplamda 5 bin 200 lira ikramiye ödenecek.

YÜZDE 40 ZAM

Emekli bayram ikramiyesi zam tutarı yüzde 40 olursa, mevcut ücret; 2.800 TL'ye yükselecek. Bu durumda; emekliler iki bayramda toplamda 5 bin 600 lira ikramiye alacak.

YÜZDE 50 ZAM

Emekli bayram ikramiyesi zam tutarı yüzde 50 olması durumunda, ikramiye tutarı 3 bin TL'ye yükselecek. Bu ihtimalde; emeklilere iki bayramda toplamda 6 bin lira ikramiye ödenecek.


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