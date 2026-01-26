Emekli bayram ikramiyesine zam mı geliyor? Kulislerdeki rakam netleşti!

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında yapılan artışların ardından yaklaşık 17,7 milyon emekli, bayram ikramiyelerine çevrildi. Kulislerde yer alan bilgilere göre halen 4 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin artırılması gündemde bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre ikramiyenin 5 bin TL seviyesine çıkarılması yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Ancak olası artışın tüm emeklilere aynı oranda yansımayabileceği belirtiliyor. Kimlerin ne kadar ikramiye alacağı ve ödeme tarihleri ise henüz netleşmiş değil.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI Bayram ikramiyesi uygulaması, 2025 yılında yapılan artışla 4 bin TL’ye yükseltilmişti. Ekonomi yönetimi, 2026 yılı için ikramiyenin 5 bin TL’ye çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda artışın bütçeye etkisi hesaplanıyor.

Bakanlıkların hazırlıklarını tamamlamasının ardından düzenlemenin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Konunun Kabine toplantısında ele alınmasının ardından, Ramazan ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi sunulacağı ifade ediliyor.

MECLİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? Düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine gelecek. Genel Kurul’da kabul edilmesi halinde cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİN MALİYETİ Yapılan hesaplamalara göre 17,7 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin maliyetinin 150 milyar TL’nin üzerinde olması bekleniyor. Geçmiş yıllarda yapılan ödemeler, bütçe üzerindeki yükün her yıl arttığını gösteriyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK? Bayram ikramiyesinden yararlanacak kişiler mevzuatta açık şekilde tanımlanıyor. Buna göre ikramiye alabilecek gruplar şu şekilde sıralanıyor: SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar Şehit yakınları

Gaziler ve muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve hak sahipleri

İKRAMİYE HERKESE AYNI ORANDA ÖDENMEYECEK Emekli bayram ikramiyesi tüm hak sahiplerine aynı oranda ödenmiyor. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisseleri oranında ikramiyeden yararlanıyor. Buna göre: Eşten maaş alanlar yüzde 75 ,

, Emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50 ,

, Yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiye alıyor. Bu oranlar doğrultusunda ödemeler hak sahiplerinin hisselerine göre hesaplanıyor.

ÇİFT MAAŞ ALANLARDA UYGULAMA NASIL OLACAK? Birden fazla emekli aylığına hak kazanan kişiler için ikramiye, en yüksek ödemeye imkân veren dosya üzerinden yatırılıyor. Örneğin hem kendi emekli aylığını hem de vefat eden eşinden aylık alan bir kişi, hangi maaş daha avantajlıysa o dosya üzerinden ikramiye alıyor.

ÖDEME TAKVİMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ Emekli bayram ikramiyeleri, emekli maaşlarının yatırıldığı bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin kademeli şekilde yapılması öngörülüyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar, ödemelerin bayramdan kısa süre önce tamamlandığını gösteriyor.