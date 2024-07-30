Emekli Binbaşılar Platform Başkanı Çakırtaş'tan çağrı: 'Bu hak gaspıdır'

Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:44

Güncelleme: 30.07.2024 - 10:44

Emekli Binbaşılar Platform Başkanı Fatih Çakırtaş, kendilerine yapılan adaletsiz tutumu bir açıklama ile medya ile paylaştı.

Kendilerine klasik bir emekli maaş düzenlemesi değil, üst subay olmaktan doğan haklarının verilmediğini, bunun bir hak gasbı olduğunu belirtti.

Türk ordusunda en kritik görev olan Tabur komutanlığı, Gemi Komutanlığı, Filo komutanı olarak görev yapan Emekli Binbaşıların 2001 senesinde çıkan kanunda bir satır maddenin sonraki döneme bırakılması tarihinden itibaren mağdur olduklarını, neredeyse asgari ücrete yakın bir emekli maaşı aldıklarını belirterek bu konu ile ilgili söz veren makamları sözlerinin arkasında durmaya çağırdı.

Emekli Tabipler, Yardımcı Doçentler ile ilgili düzenlemenin yapıldığını, fakat memleket için bu kadar önemli görevlerde bulunmuş Emekli Binbaşlar için gerekli düzenlemenin yapılmamış olmasının, öncelikle silahlı kuvvetlerde hali hazırda görev yapan arkadaşlarımız için hiç olumlu örnek olmayacağı açıktır dedi.