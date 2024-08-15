Emekli gıda enflasyonuna nasıl yenildi? 'Silindir gibi ezip geçti'

Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:08

Güncelleme: 15.08.2024 - 10:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, emekli maaşlarının yıllar boyunca gıda enflasyonu karşısındaki nasıl eridiğini gözler önüne serdi.

Emekli maaşları enflasyona karşı giderek erirken Temmuz 2024 düzenlemesiyle en düşük maaşlar, seyyanen 2 bin 500 TL yükseltilerek 12 bin 500 TL’ye çıksa da hala yeterli seviyede değil.

Gıda enflasyonu da Türkiye’de dünyanın aksine yükselme seyrini sürdürüyor. Temmuz 2024 enflasyonu yüzde 61,78 olurken, gıda enflasyonu da yüzde 58,91 olarak gerçekleşti.

Dışarıda yeme-içme fiyatları da diğer girdilerle birlikte artarken, Prof. Dr. Hakan Kara emeklilerin maaşlarıyla alabildiği yemek sayılarını gösteren bir grafiği, “2021 sonrasında enflasyon emeklileri silindir gibi ezip geçmiş” şeklinde paylaştı.