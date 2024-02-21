Emekli ikramiyesi komisyondan geçti

Yayınlanma: 21.02.2024 - 20:04

Güncelleme: 21.02.2024 - 20:57

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu’nunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine dün başlandı.

Kamuoyunda ‘8'inci Yargı Paketi’ olarak da anılan 43 maddelik torba kanun teklifi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL’lik ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılması düzenlemesini de içeriyor. Komisyonun bugün devam eden toplantısında emekli ikramiyelerinin 3 bin TL’ye çıkarılmasını öngören 39. madde kabul edildi.

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndan kabul edilip Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3 bin TL olarak alacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden yararlanacak.

NE OLMUŞTU?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilerin bayram ikramiyesine yüzde 50'lik bir artış yapılarak 3 bin lira ödeneceğini açıklamıştı.