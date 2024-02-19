Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!

Emeklilerin maaş artış oranı yüksek enflasyonun altında ezildi. Milyonlarca emekli ek zam haberi bekliyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Cem Küçük ise ek zam için tarih verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:21
Emeklilere 'ek zam' hazırlığı: Yandaş Cem Küçük tarih verdi!
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Geçen yılın enflasyon rakamının netleşmesiyle memur ve memur emeklisinin maaş artış oranı yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerinin aylık artış oranı ise yüzde 37,57 seviyesinde gerçekleşmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıklamıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkarıldı.

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Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığın ardından emeklinin maaş zam oranı yetersiz kalırken milyonlarca emekli ek zam haberi bekliyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Cem Küçük ise emekliye ek zam için tarih verdi.

Küçük, 1 Nisan 2024 tarihinden sonra emeklilere ek zam beklediğini paylaştı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

İkramiye zammına ilişkin yasal düzenlemenin önümüzdeki günlerde tamamlanarak Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

Yıllık enflasyon rakamlarına göre 5 bin lira olması beklenen zamlı bayram ikramiyesinin 3 bin lira olarak açıklanması emekli yurttaşların beklentilerini karşılamadı. 

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliye bayram ikramiyesinin 3 bin lira olarak açıklanmasına tepki göstererek “Son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabilmektedir" dedi.


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