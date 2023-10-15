Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:02

Güncelleme: 15.10.2023 - 16:02

Milyonlarca emekli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 5 bin TL emekli ikramiyesinin verileceği tarihi merak ediyor. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 5 bin TL emekli ikramiyesi yattı mı? 29 Ekim cumhuriyet Bayramı ikramiyesi şartları ne?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerin bu düzenlemenin dışında kalacaklarını belirtti. 5 bin TL emekli ikramiyesinden SSK, Bağkur ve memur emeklileri faydalanabilecek. Emekli olduktan sonra çalışan ise 5 bin TL emekli ikramiyesinden faydalanmayacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesine ilişkin açıklama yaptı Bakan Işıkhan; “5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız." dedi. 5 bin TL emekli ikramiyelerinin 15 Kasım'a kadar ödenmesi bekleniyor.

EYT'LİLER İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

5 bin TL emekli ikramiyesinden EYT’liler de yararlanacak.