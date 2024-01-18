Emekli kadınlardan maaş zammına tepki

Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:07

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası emekli maaşlarına yapılan zam oranlarını açıklayarak SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacaklarını belirterek emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını duyurmasına tepkiler sürüyor.

Çağdaş Emekli Kadınlar Derneği (ÇEKAD) Başkanı Emel Gündüz Denizaslanı, Erdoğan’ın “emekliler yılı” açıklamasının yurttaşla dalga geçmek olduğunu belirtti.

“SEÇİMLERDE CEVABIMIZ SERT OLACAK”

“Her şeye kaynak bulunurken, emekliye kaynak bulamadıklarını iddia eden hükümet yetkilileri, bin odalı saraylar yapmayı, kendi maaşlarına yüzde yüzün üzerinde zam yapmayı biliyorlar” diyen Emel Gündüz Denizaslanı, “Emeklilere reva görülen sadaka niteliğindeki yüzde 5’lik ek zam oranıyla olsa olsa emekliler için ‘açlık, yoksulluk yılı’ olur. Emeklilerin bir dakika bile dayanacak gücü kalmadı. Emeklileri açlığa mahkum edenlere, çağdaş emekli kadınlar derneği olarak cevabını 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde çok sert vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İntibak düzenlemesi yapılmadan, aylık bağlama oranları düzeltilmeden, emeklilerin rahatlayamayacağını ifade eden Denizaslanı, ”Emeklilik yılı ilan etmesi için, Sayın Erdoğan’ın bu sorunları çözmesi gerekir. Eğer 2008 yılında maaşlarımızdaki aylık bağlama oranları düşürülmeseydi, bugün en düşük emekli maaşı 22 bin 500 TL. Olacaktı” şeklinde konuştu.

“DAHA HE KADAR SABREDECEĞİZ”

ÇEKAD Başkanı Denizaslanı, Cumhurbaşkanının, vatandaşlardan enflasyonla mücadele konusunda destek istemesine bir anlam veremediğini de belirterek,”Biz size vermeyelim, ama siz sabır gösterin, nereye kadar sabredeceğiz. Sabır taşı olsa çatlar. Emekliler doğduğundan beri ülkesine destek olmaktadır. Vatanımız tehlikede olursa canımız feda. Ancak, emeklilere verilen maaşlar ortada. Hastalık, açlık ve yoksullukla boğuşuyoruz, Geçinemiyoruz, barınamıyoruz, yalnızlaştık. İnsanca yaşam koşullarından mahrum bırakılan emeklilerin büyük bir bölümünün ruh sağlığı bozuldu. Hükümet, bütçe deliğinin faturasını emeklilere ödetmeye devam ederse, yakında “oynatmaya az kaldı” şarkısını söylemeye başlayacağız” dedi.

Denizaslanı, emekli taban maaşının 10 bin liraya çıkarılmasını da yeterli bulmadıklarını belirterek, “Bir emekli, bu parayla kirasını mı, yakıtını mı, sağlık giderini mi karşılasın. Zaten et, peynir, yumurta gibi temel gıda maddelerini alamayacak duruma geldi. Pazar alış-verişini yapamıyor. Sebze fiyatları almış başını gitmiş. Bu durumda emekli mutfağında ne pişirecek” diye sordu. Emeklilerin maaşlarından kesilen sağlık giderlerinin kaldırılmasını da isteyen Denizaslanı, emeklilere insanca yaşam koşullarını sağlayacak ücret verilmesi taleplerini tekrarlardı.



