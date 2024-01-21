Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekliye ek zam yattı mı?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 13:30

Güncelleme: 21.01.2024 - 13:30

Emekli maaşlarına enflasyonun belli olması ile birlikte ocak zammı yapıldı. Açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,56 memur ve emeklisi ise yüzde 49,3 oranında zam alacak. Peki, Emekli maaş farkları yattı mı? Emekli maaş farkları ne zaman yatırılacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 37,57 oranındaki zamlı maaşlarını almaya başlayacak

EMEKLİYE EK ZAM VE MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.

17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.

Kabine sonrasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak.

Yapılan ek zam farkının ise şubat ayındaki maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.