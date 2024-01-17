Kök maaş hesaplaması değişti: İşte yeni emekli maaşları...

Yayınlanma: 17.01.2024 - 10:02

Güncelleme: 17.01.2024 - 10:10

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.

Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi.

Erdoğan, temmuz ayında emekli maaşlarının ayrım olmaksızın eşitleneceğini belirtti.

Erdoğan böylece, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını da duyurdu.

Böylece emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkilemiş oldu. Yurttaşlar ise "Zam sonrası yeni kök maaşlar kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir vatandaş önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapacak. Ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek.

'Aylık Tutarı' burada kök maaşınızı ifade ediyor. 'Ek ödeme tutarı' ise yüzde 4'lük ek ödemeyi belirtiyor. Hemen altında görünen '5510 Ek 19 Miktarı' da maaşı 10 bin TL'ye tamamlayan ilave ödemeyi ifade ediyor.

Zamlı emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yaklaşık yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor.

Ekonomim'in derlediği habere göre, refah payı ile yüzde 42,6'lik zam oranı ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ile emekli kök maaş tablosu şöyle olacak:

Kök maaş: 7.500,00

Yüzde 37,57: 10.317

Yüzde 42,6: 10.695

Yüzde 4 ek zamlı: 11.122

Kök maaş: 8.000,00

Yüzde 37,57: 11.005

Yüzde 42,6: 11.408

Yüzde 4 ek zamlı: 11.864

Kök maaş: 8.500,00

Yüzde 37,57: 11.693

Yüzde 42,6: 12.121

Yüzde 4 ek zamlı: 12.606

Kök maaş: 10.000,00

Yüzde 37,57: 13.757

Yüzde 42,6: 14.260

Yüzde 4 ek zamlı: 14.830

Kök maaş: 11.000,00

Yüzde 37,57: 15.132

Yüzde 42,6: 15.686

Yüzde 4 ek zamlı: 16.313

Kök maaş: 13.000,00

Yüzde 37,57: 17.884

Yüzde 42,6: 18.538

Yüzde 4 ek zamlı: 19.279

Kök maaş: 15.000,00

Yüzde 37,57: 20.635

Yüzde 42,6: 21.390

Yüzde 4 ek zamlı: 22.246

Kök maaş: 17.000,00

Yüzde 37,57: 23.386

Yüzde 42,6: 24.242

Yüzde 4 ek zamlı: 25.212

Kök maaş: 20.000,00

Yüzde 37,57: 27.514

Yüzde 42,6: 28.520

Yüzde 4 ek zamlı: 29.666

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.

17-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.