Emekli maaş farkları yarın yatıyor: Bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı düzenlemesi resmileşti. 2025 yılında 16 bin 881 TL olarak uygulanan emekli taban aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasına yönelik yasal süreç sona erdi. TBMM’de tamamlanan çalışmaların ardından karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) beklenen açıklama geldi. Buna göre emekliler, oluşan maaş farkını yarın itibarıyla alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU

En düşük emekli maaşı, 6 aylık enflasyon oranına göre artırılması halinde 16 bin 881 TL’den 18 bin 939 TL’ye yükselecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bütçe imkânları doğrultusunda artırın” talimatı üzerine en düşük emekli aylığına yüzde 18,48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaşın 20 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut durumda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli yararlanıyordu. Yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bine yükseldi. Artışın bütçeye yıllık maliyetinin ise 110,2 milyar TL olduğu açıklandı.

Düzenleme, yüzde 12,19’luk zamla emekli maaşı 20 bin TL’ye ulaşmayan ve kök maaşı 17 bin 827 TL’nin altında olan emeklileri kapsıyor.

SGK MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİNİ AÇIKLADI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayı maaşlarını yasal düzenleme henüz tamamlanmadığı için 16 bin 881 TL üzerinden almıştı. Kök maaşı 17 bin 827 TL’nin üzerinde olan emeklilere ise yüzde 12,19 oranında zamlı maaşlar yatırılmıştı.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte oluşan 3 bin 119 TL’lik maaş farkının ne zaman ödeneceği merak konusu olmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaş farkı ödemelerine ilişkin takvimi duyurdu.

SGK’nın açıklamasına göre maaş farkı ödemeleri, 4 Şubat itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı anda yapılacak.

Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar,

Tahsis numarasının son rakamı 3, 1, 8, 6 olanlar,

Tahsis numarasının son rakamı 4, 2, 0 olanlar ile Bağ-Kur emeklileri,

maaş farklarını 4 Şubat 2026 Çarşamba günü banka veya PTT şubelerinden alabilecek.

Maaş farkları emeklilerin hesaplarına tek seferde yatırılacak. Ödemeler, maaş alınan banka ve PTT hesaplarına otomatik olarak aktarılacak ve herhangi bir başvuru gerekmeyecek. SGK, bu kapsamda emeklilere toplam yaklaşık 11,4 milyar TL ödeme yapacak.

KİM NE KADAR DESTEK ALACAK?

Yeni düzenleme kapsamında kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir emekli, yüzde 12,19’luk zamla normal şartlarda 9 bin 985 TL alacaktı. Ancak yapılan düzenleme ile bu tutar, Hazine desteğiyle 20 bin TL’ye tamamlanacak. Kök maaşı 10 bin TL olan bir emekliye 10 bin TL, 15 bin TL olan bir emekliye 5 bin TL, 17 bin 827 TL olan bir emekliye ise 2 bin 173 TL Hazine desteği sağlanacak.

GÖZLER BAYRAM İKRAMİYESİ VE VATANDAŞLIK MAAŞINDA

Maaş farkı ödeme takviminin netleşmesinin ardından emeklilerin gündeminde bayram ikramiyesi ve vatandaşlık maaşı yer alıyor. Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik bir diğer düzenleme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan ve kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi olacak.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, vatandaşlık maaşının 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Haziran ayında pilot illerde başlaması öngörülen uygulamanın, ilerleyen dönemde tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması hedefleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NASIL UYGULANACAK?

Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Bu eşik, asgari ücret ya da farklı bir tutar olabilecek. Belirlenen gelirin altında geliri bulunan ailelere, eşik gelire kadar olan fark devlet tarafından destek olarak verilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

En düşük emekli maaşı düzenlemesi ve vatandaşlık maaşı çalışmalarının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ödenen ikramiyelerde artış olup olmayacağını merak ediyor.

Kulislerde bayram ikramiyesinin 1.000 TL veya 1.500 TL artışla 5 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Ancak ikramiyenin 5 bin TL seviyesinde belirlenmesinin daha güçlü bir ihtimal olduğu ifade ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyeleri; “SGK’den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri”ne ödenecek.