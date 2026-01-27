En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemenin ardından gözler, emekli maaş zam farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi. En düşük emekli maaşı alan emekliler için 3.119 TL tutarında fark oluştu. Peki, emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları ödeme takvimi belli oldu mu?

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri, tahsis numaralarına göre her ayın 17’sinde başlayıp 27’sine kadar sürüyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik yasanın bu tarihlere yetişmesi halinde emekliler zamlı maaşlarını bu ay alabilecek, yetişmemesi durumunda ise oluşan fark sonradan ödenecek. Maaş farklarının Şubat ayının ilk haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

SSK 4A ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.