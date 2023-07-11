Emekli maaş zammında milyonlara son dakika sürprizi! Zam oranı değişecek mi?
Memur ve emekli maaşlarına temmuz zammını belirleyen torba yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri yarına ertelendi. Ertelemenin Devlet Bahçeli’nin çıkışı sonrası gelmesi dikkat çekti.
Memurların kök maaşlarına yüzde 17,55 zam ve 8 bin 77 lira seyyanen artış ve emekliye yüzde 25 zam öngören torba yasa teklifi bugün saat 15.00’ten itibaren Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecekti. Milyonlarca memur ve emeklinin dikkatleri Genel Kurul’a çevrilirken, zam görüşmeleri ‘teknik’ gerekçeyle yarına ertelendi.
CNN Türk Muhabiri Duygu Ayaz Bayram, son gelişmelere ilişkin olarak canlı yayında şu bilgileri aktardı:
“Genel Kurul’da zam teklifi bugün gündeme gelecekti. Ancak yarına alındı. Bugün Genel Kurul’da maaş zamları yerine uluslararası sözleşmeler görüşülecek. Yarın saat 14.00 itibarıyla Genel Kurul gündemine zam teklifinin gelmesi bekleniyor.
Öte yandan ertelemenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı sonrası gelmesi dikkat çekti. Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısındanda emeklilere de 8 bin lira seyyanen zam yapılması çağrısında bulunmuştu."
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