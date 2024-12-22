Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:08

Güncelleme: 22.12.2024 - 09:08

Aralık ayı enflasyon verilenin açıklanmasının ardından Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak emekli maaşı büyük oranda açıklık kazanacak. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına ne kadar zam geleceği SSK ve Bağ-Kurlular tarafından araştırılıyor. Peki, Emekli maaşı ne zaman belli olacak? 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cevdet Yılmaz, şu anda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında çalışma yapılacağını ifade etti ve şunları söyledi;

"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."

AKP'Lİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammına ilişkin, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi hem de güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.