AKP'li isimden asgari ücret açıklaması: 'Sanıyorum herkes Cumhurbaşkanımızın vicdani refah payını gözlüyor'
AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, asgari ücret gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekonomi yönetiminden yansıyan tahmini artış oranı, toplumsal beklentilerle örtüşmüyor. Sanıyorum herkes, Cumhurbaşkanımızın vicdani refah payını gözlüyor" ifadelerini kullandı.
Yaptığı açıklamalar ile zaman zaman gündeme gelen AKP'li Şamil Tayyar, bu kez asgari ücret gündemine ilişkin bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından konuya değinen Tayyar, asgari ücret hakkında "Son eşikteyiz" diyerek şunları ifade etti:
"Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış için son eşikteyiz. Ekonomi yönetiminden yansıyan tahmini artış oranı, toplumsal beklentilerle örtüşmüyor. Sanıyorum herkes, Cumhurbaşkanımızın vicdani refah payını gözlüyor. Dilerim, topluma bir nebze nefes aldıracak artış olur.
Kuşkusuz, ekonominin gerçekçi zemine oturtulması çok önemli ama son yıllarda derinleşen yoksulluğun yol açtığı tahribat, sürdürülebilir değil. Ekonomik politikaların sosyal yönü, güçlendirilmelidir. Enflasyonu arttıracağı iddiasını ise gerçekçi bulmuyorum. Piyasalar yaşadıkları her zorluğu çılgınca fiyatlıyor zaten. Yeni yıldaki zamları da şimdiden etiketlere keyfi olarak yansıtmaya başladılar bile.
Enflasyonu tetikleyen asıl sorun, fiyatlamadaki keyfilik, denetimsizliktir. Zira, piyasalarda fiyat ölçüsü kalmadı. Amiyane tabirle asıl tehdit, fiyat terörüdür."
Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış için son eşikteyiz— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 21, 2024
Ekonomi yönetiminden yansıyan tahmini artış oranı, toplumsal beklentilerle örtüşmüyor.
Sanıyorum herkes, Cumhurbaşkanımızın vicdani refah payını gözlüyor.
Dilerim, topluma bir nebze nefes aldıracak…
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