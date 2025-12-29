Yeni yıla sayılı günler kala, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri emekli maaş zamları oldu. Asgari ücretin yüzde 27 oranında artırılarak 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Peki, emekli maaşı ne zaman belli olacak? 2026 yılı emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli maaş zammını belirleyecek olan enflasyon farkı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla kesinleşecek. Aralık ayı enflasyon verilerinin 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'den Temmuz 2025 zammıyla birlikte 16 bin 881 TL olarak belirlenmişti.