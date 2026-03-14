Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Belirlenen takvime göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri farklı tarihlerde hesaplara yatırılacak. Ödemeler kurumlara ve maaş günlerine göre kademeli olarak yapılacak.

SSK KAPSAMINDA ÖDEMELER BAŞLADI

SSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci bugün itibarıyla başladı.

Maaş ödeme günü her ayın 17, 18, 19 ve 20’si olan SSK emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri bugün banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

Ödeme günü 21, 22 ve 23 Mart olan hak sahiplerinin aylık ve ikramiyeleri 15 Mart’ta hesaplara yatırılmış olacak.

Ödeme günü 24, 25 ve 26 olan emeklilere ise ödemeler 16 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur (4B) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan emeklilerin ödemeleri de belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek.

Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart tarihinde ödeme yapılacak.

Ödeme günü 27 ve 28 olanlara ise ödemeler 18 Mart tarihinde hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde ödenecek.

Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde banka hesaplarına yatırılacak.