Emekli maaşı ve ikramiyede kritik gün: Kim ne zaman alacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanlar da dahil milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi bugün ödenmeye başlayacak.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün ödenmeye başlayacak.
Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılacak.
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.
Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'yi rahatsız eden adaylık
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Kabızlığı anında kesen besin.. 1 kaşık yeterli
- Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
- Mercimek çorbasını bu yöntemle daha hızlı pişirin.
- Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu!
- TTB Başkanı Fincancı: Asla yalnız yürümeyeceksin!
- Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...
- İBB'ye polis engeli
- İşte Muharrem İnce'nin oy aldığı partiler...