Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mayısta aylık enflasyon yüzde 1.53, yıllık enflasyon ise yüzde 35.41 oldu. Bu veriler doğrultusunda SSK, Bağ-Kurlular, emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Peki, Emekli maaşı zammı 2025 Temmuz'da ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI 2025 TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon verisi belli oldu. SSK, Bağ-kur emeklileri, Haziran ayı verilerini beklemeye başladı. Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart ayında 2,46 olurken Nisan’da yüzde 3 ve Mayıs ayında 1,53 artış gösterdi.

5 aylık verilere göre emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 15.09’a ulaştı. Beklentilere göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 2 seviyelerinde olması ön görülüyor.

Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin alacağı zam oranı 17.09’a ulaşacak. Bu durumda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı 2 bin 472 lira artacak ve

16 bin 941 lira olacak.

Haziran ayında enflasyonun yüzde 1.5 seviyesinde olması durumunda ise toplam enflasyon yüzde 16,59 olacak. Bu durumda ise en düşük emekli maaşı 2.400 lira artacak ve 16.869 TL olacak.

Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda emeklilerin alacağı zam oranı 17.09’a ulaşacak. Bu durumda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı 2 bin 472 lira artacak ve

16 bin 941 lira olacak.

Haziran ayında enflasyonun yüzde 1.5 seviyesinde olması durumunda ise toplam enflasyon yüzde 16,59 olacak. Bu durumda ise en düşük emekli maaşı 2.400 lira artacak ve 16.869 TL olacak.

Ortalama olarak mevcut maaşı 16 bin lira olan emekli Mayıs ayının enflasyonu yüzde 2 açıklanması durumunda 2.734 TL zam alacak ve yeni maaşı 18.784 TL’ye ulaşacak.

Emekli aylığı 18 bin lira olarak ödenen bir emekli benzer şekilde enflasyonun Haziran ayında yüzde 2 açıklanması durumunda 3 bin 76 lira zam alacak ve maaşı 21 bin 76 lira olacak. 20 bin lira alan emeklinin aylığına ise 3.418 lira artış gelecek ve 23 bin 418 liraya yükselecek.















